Организаторы протеста в Екатеринбурге изменили маршрут акции

Людям предлагают пойти в сторону Театра драмы и там закончить акцию Фото: Денис Аллаяров, URA.RU

Штаб Навального в Екатеринбурге изменил маршрут несогласованного шествия. Людям предлагают пойти в сторону Театра драмы и там закончить акцию. Предложение опубликовано в Telegram-канале сторонников акции.

«Выход с главной аллеи ко Дворцу Молодежи через переулок Пестеревский, похоже, заблокирован. Если вы приходите на акцию со стороны, противоположной парку XXII Партсъезда, предлагаем вам встретиться у Дворца Молодежи и начать шествие сразу оттуда. Точка окончания шествия — площадь Труда — перекрыта. Поэтому предлагаем на 8 Марта свернуть в сторону сквера у Драмтеатра и окончить шествие там», — говорится в сообщении.

Штаб Навального в Екатеринбурге анонсировал начало новой протестной акции на 31 января. Как и неделю назад, активисты не пытались согласовать ее с властями. Из-за этого митинг-шествие 23 января (на который, по данным властей, пришли около трех тысяч человек, а по оценке штаба Навального — порядка десяти) разогнал ОМОН.

На текущий момент известно о более чем 20 участниках, задержанных во время и после акции. Троим из них — главе местного штаба Навального Алексею Гресько, Виктории Райх и Евгению Механцеву — назначили от четырех до десяти суток административного ареста. На остальных составлены протоколы об административных нарушениях. Кроме того, накануне силовики сообщили об уголовных делах в отношении двух молодых людей, которых подозревают в насилии над полицейскими.

Поводом для организации несанкционированных протестов по всей стране считаются арест Навального (за нарушение условий испытательного срока, на котором он находился с 2015 года по делу «Ив Роше»), а также его расследование о «дворце» в Геленджике. Видео на YouTube, по данным платформы, посмотрели более 100 млн раз, по другим сведениям — только три миллиона. Бизнесмен Аркадий Ротенберг 30 января заявил, что собственником комплекса строений, показанного в фильме, является он.