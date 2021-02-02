Замгубернатора Валерий Чайников предложит будущему главе Екатеринбурга двух кандидатов в мэрскую команду Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Как минимум два участника конкурса на пост главы Екатеринбурга, не сумевшие пройти в финал, смогут претендовать на работу в мэрии. Об этом сообщил URA.RU председатель конкурсной комиссии, замгубернатора Свердловской области Валерий Чайников.

«Если депутаты изберут Алексея Валерьевича [Орлова], я уже на входе буду рекомендовать обратить внимание на очень интересные программы. <…> [Например] у [предпринимателя] Марии Штань интересные экологические проекты. <…> [Cоветника главы региона Игоря] Рубцова я бы тоже рекомендовал на некую скамейку запасных. Он хорошо ориентируется в городском хозяйстве, знает, как организовать работу в районе», — сказал Чайников.

Как писало URA.RU, комиссия под его председательством представила на рассмотрение гордумы Екатеринбурга трех кандидатов на пост градоначальника — врио мэра Алексея Орлова, депутата заксобрания Михаила Зубарева и главу Ленинского района Дмитрия Ноженко. Отдельным пунктом в решении комиссии указана рекомендация проголосовать именно за Орлова. Депутаты выберут нового мэра 9 февраля.

Всего на пост градоначальника претендовали 42 человека. С 1 по 3 февраля они представляли конкурсной комиссии свои программы. Ранее и сам Орлов отмечал, что после того, как его назначат на пост мэра, кого-то из своих конкурентов он пригласит на работу в горадминистрацию.