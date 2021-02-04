Врач рассказал о новом необычном симптоме коронавируса

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У людей с коронавирусом фиксируют проблемы с нижними конечностями Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Врачи обнаружили новый симптом коронавируса — покраснение пальцев ног. Об этом заявил врач Хусейн Абде.

«Кожная сыпь, которая поражает пальцы ног, является еще одним симптомом, на который следует обратить внимание», — рассказал эксперт Express, пишет РИА «Новости». Эти высыпания похожи на крапивницу или ветрянку и требуют незамедлительной медицинской помощи. Он уточнил, что некоторые пациенты жалуются на опухание нижних конечностей и ощущение жжения.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов предупредил о том, что после коронавируса у пациента может ослабнуть слух и зрение, пишет агентство Nation News. Однако, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает преждевременным делать такие выводы, сообщают «Невские новости». На данный момент зафиксирован лишь один случай осложнения коронавируса на зрение.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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