Врач рассказал о новом необычном симптоме коронавируса

У людей с коронавирусом фиксируют проблемы с нижними конечностями Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Врачи обнаружили новый симптом коронавируса — покраснение пальцев ног. Об этом заявил врач Хусейн Абде.

«Кожная сыпь, которая поражает пальцы ног, является еще одним симптомом, на который следует обратить внимание», — рассказал эксперт Express, пишет РИА «Новости». Эти высыпания похожи на крапивницу или ветрянку и требуют незамедлительной медицинской помощи. Он уточнил, что некоторые пациенты жалуются на опухание нижних конечностей и ощущение жжения.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов предупредил о том, что после коронавируса у пациента может ослабнуть слух и зрение, пишет агентство Nation News. Однако, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает преждевременным делать такие выводы, сообщают «Невские новости». На данный момент зафиксирован лишь один случай осложнения коронавируса на зрение.