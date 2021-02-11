Кремль ограничил свердловского губернатора на выборах 2021 года

Евгению Куйвашеву предложено возглавить первую тройку регионального списка на выборах в Госдуму. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев возглавит только региональный список кандидатов в депутаты Госдумы РФ от «Единой России», встать во главе списка единороссов в заксобрание ему запрещено. Как сообщил URA.RU источник в резиденции главы региона, имеющий контакты с администрацией президента, такая рекомендация пришла из Москвы.

«[Президент России Владимир] Путин возглавит федеральный список ЕР, а губернаторы — региональные», — рассказал собеседник агентства. При этом, по его словам, в Москве пресекли попытку Куйвашева возглавить еще и список в областной парламент, поскольку это противоречит интересам Кремля. Есть позиция, что региональные выборы — личная ответственность региональных властей, поэтому они могут действовать на свое усмотрение, добавил инсайдер. При этом, подчеркнул он, фамилия главы региона должна значиться только в одном списке.

«Такие решения принимает „Единая Россия“, членом которой является Евгений Куйвашев, в соответствии со всеми внутрипартийными регламентами», — прокомментировали возможное участие в выборах в региональном департаменте информполитики. Секретарь свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий от комментариев отказался, предложив дождаться итогов праймериз. Как писало URA.RU, праймериз ЕР состоятся в мае, а собственно выборы депутатов Госдумы и регионального заксобрания — в сентябре.