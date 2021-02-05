Ученые запустят в космос телескоп для поиска жизни во Вселенной

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и американский производитель космической техники SpaceX подписали соглашение на запуск инфракрасного телескопа SPHEREx. Он будет искать органику и воду в космосе и изучать историю развития галактик, сообщается на сайте НАСА.
«Телескоп будет искать воду и органические молекулы, необходимые для жизни, в местах, где звезды рождаются из газа и пыли („звездные ясли“). Астрономы планируют собрать данные о более чем 300 миллионах галактик и 100 миллионах звезд в галактике Млечный Путь», — говорится в сообщении компании.
Космическая миссия будет проходить два года, а затраты составят 98,8 миллиона долларов США. С помощью инфракрасного света телескопа ученые надеются узнать ответы на вопросы о рождении и развитии нашей Вселенной. Ориентировочный запуск инфракрасного телескопа в космос на ракете Falcon 9 — июнь 2024 года.
В начале декабря 2020 года рухнуло одно из самых значимых астрофизических сооружений в мире — радиотелескоп Аресибо. Он начал работу в 1963 году и предназначался для исследования ионосферы планеты. Несколько десятилетий подряд он оставался самым большим в мире радиоастрономическим инструментом, напоминает «Национальная служба новостей». Позже власти Аргентины сообщили, что в планах — восстановить Аресибо.
Подписывайтесь на URA.RU в