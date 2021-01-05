Легендарный телескоп-гигант из Бондианы восстановят

Губернатор Пуэрто-Рико в последние дни своего правления подписал документ о восстановлении 304-метрового телескопа «Аресибо», разрушенного в начале декабря. Об этом сообщает издание Spacenews.
«Правительство Пуэрто-Рико заявляет о своей убежденности в восстановлении радиотелескопа „Аресибо“», — говорится в постановлении. Однако из-за сложности работ реконструкция может занять несколько лет.
Восстановленный телескоп будет иметь радиолокационный передатчик мощнее разрушенного. Сообщается также, что на восстановительные работы правительство Пуэрто-Рико выделит 8 миллионов долларов.
В начале декабря 2020 года «Аресибо» полностью разрушился, передает
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