Легендарный телескоп-гигант из Бондианы восстановят

После реконструкции телескоп «Аресибо» станет еще мощнее Фото: официальный сайт обсерватории «Аресибо»

Губернатор Пуэрто-Рико в последние дни своего правления подписал документ о восстановлении 304-метрового телескопа «Аресибо», разрушенного в начале декабря. Об этом сообщает издание Spacenews.

«Правительство Пуэрто-Рико заявляет о своей убежденности в восстановлении радиотелескопа „Аресибо“», — говорится в постановлении. Однако из-за сложности работ реконструкция может занять несколько лет.

Восстановленный телескоп будет иметь радиолокационный передатчик мощнее разрушенного. Сообщается также, что на восстановительные работы правительство Пуэрто-Рико выделит 8 миллионов долларов.

В начале декабря 2020 года «Аресибо» полностью разрушился, передает Life . Благодаря радиотелескопу ученые получили Нобелевскую премию по физике в 1993 году, проверяли теорию относительности Эйнштейна и нашли доказательства существования гравитационных волн. «Аресибо» появился в фильме о Джеймсе Бонде «Золотой глаз» и телесериале «Секретные материалы».