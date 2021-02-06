Врачи раскрыли ситуацию с ОРВИ после отмены ограничений

Число заболевших обычной простудой может увеличиться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Основные противоэпидемические меры нужно соблюдать и дальше, иначе в России вырастет не только заболеваемость коронавирусом, но и острыми респираторными вирусными инфекциями. Так считает ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов.

«Действительно, если все носят маски и соблюдают социальную дистанцию, заболеваемость ОРВИ сокращается. Как только ограничения, связанные с коронавирусом, снимают (а „проэпидемиченность“ населения все это время была низкая — все носили маски, мыли руки и не болели), появляется больше случаев заболевания ОРВИ», — рассказал эксперт URA.RU.

Александр Чепурнов надеется, что коронавирусные ограничения не снимут в ближайшее время. По его словам, ситуация остается очень напряженной: хотя у многих людей есть защита от классического варианта COVID-19, могут появиться варианты мутаций с большими различиями. «Это может привести к неприятным последствиям», — пояснил он.

С коллегой не согласился вирусолог и инфекционист Николай Малышев. В разговоре с URA.RU он напомнил, что грипп и ОРВИ — сезонные заболевания.

«Маски, перчатки и дистанцирование помогают в борьбе со всеми респираторными инфекциями, не только с коронавирусом. Но простуды, грипп и ОРВИ — сезонные заболевания, и сезон уже как раз проходит, так что всплеска ждать не стоит», — объяснил он.

Эпидемиологическая ситуация в России улучшается, и власти нескольких областей приняли решение ослабить противокарантинные меры. 22 декабря мэр Москвы Сергей Собянин разрешил работу музеев, библиотек и кинотеатров.