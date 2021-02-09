Госдеп США и Евросоюз готовят санкции в отношении России — власти предложили варианты индексации пенсий — Песков опроверг сообщение СМИ о выплатах россиянам — увеличится наказание за противодействие силовикам — Япония продолжит работу над возвращением Курил. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 9 февраля — в обзоре URA.RU:
США и Евросоюз готовят ограничения для России
- Власти США примут меры против России после того, как изучат ситуацию вокруг дела блогера Алексея Навального. Об этом сообщил глава Госдепа США Энтони Блинкен.
- Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что вопрос о санкциях в отношении России, будет рассматриваться на сессии Европарламента 22 февраля.
Правительство разработало варианты повышения пенсий
- Власти России предложили несколько способов для повышения выплат работающим пенсионерам. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, правительство подготовило «поливариантное видение» по решению вопроса.
- По мнению экс-депутата Госдумы Игоря Зотова, увеличение пенсий нужно начать с двух категорий граждан: врачей и учителей. Однако с ним не согласна депутат Госдумы Светлана Бессараб, которая считает, что пенсии нужно повышать всем россиянам одновременно.
Песков опроверг сообщение о мерах поддержки населения
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщил, что правительство не собирается вводить меры поддержки для россиян. Ранее агентство Reuters выпустило материал, в котором сообщалось, что в России готовят пакет мер на сумму 500 млрд рублей.
Участников новой акции Навального будут наказывать
- Сотрудники правоохранительных органов будут наказывать граждан, если они будут нарушать общественный порядок на акции 14 февраля, приуроченной ко Дню святого Валентина.
- Ранее штаб Навального анонсировал на 14 февраля новую акцию протеста в другом формате, чтобы исключить взаимодействия с силовиками.
Ужесточили наказания за неповиновение силовикам
- В России поднимутся штрафы с 500-1 000 рублей до 2-4 тысяч рублей за неповиновение силовикам. Также нарушителю может грозить арест до 15 суток или до 120 часов обязательных работ. Законопроект во втором чтении одобрила Госдума.
Детей-безбилетников не будут высаживать из транспорта
- Детей без билетов, которых не сопровождают взрослые, нельзя будет высаживать из общественного транспорта. Соответствующие изменения внесут в Устав автотранспорта и городского наземного электрического транспорта.
Япония не откажется идеи вернуть Курильские острова
- Япония продолжит политику возвращения Курильских островов, и не будет менять саму тактику переговоров. Об этом URA.RU заявил бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Японии Александр Панов.
Индия открывает границы с Россией
- Индия возобновляет авиасообщение с Россией с 12 февраля. Об этом сообщили в министерстве гражданской авиации страны.
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