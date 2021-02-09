В России ужесточено наказание за неповиновение сотрудникам силовых структур Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Госдеп США и Евросоюз готовят санкции в отношении России — власти предложили варианты индексации пенсий — Песков опроверг сообщение СМИ о выплатах россиянам — увеличится наказание за противодействие силовикам — Япония продолжит работу над возвращением Курил. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 9 февраля — в обзоре URA.RU:

США и Евросоюз готовят ограничения для России

Власти США примут меры против России после того, как изучат ситуацию вокруг дела блогера Алексея Навального. Об этом сообщил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что вопрос о санкциях в отношении России, будет рассматриваться на сессии Европарламента 22 февраля.

Правительство разработало варианты повышения пенсий

Власти России предложили несколько способов для повышения выплат работающим пенсионерам. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, правительство подготовило «поливариантное видение» по решению вопроса.

По мнению экс-депутата Госдумы Игоря Зотова, увеличение пенсий нужно начать с двух категорий граждан: врачей и учителей. Однако с ним не согласна депутат Госдумы Светлана Бессараб, которая считает, что пенсии нужно повышать всем россиянам одновременно.

Песков опроверг сообщение о мерах поддержки населения

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщил, что правительство не собирается вводить меры поддержки для россиян. Ранее агентство Reuters выпустило материал, в котором сообщалось, что в России готовят пакет мер на сумму 500 млрд рублей.

Участников новой акции Навального будут наказывать

Сотрудники правоохранительных органов будут наказывать граждан, если они будут нарушать общественный порядок на акции 14 февраля, приуроченной ко Дню святого Валентина.

Ранее штаб Навального анонсировал на 14 февраля новую акцию протеста в другом формате, чтобы исключить взаимодействия с силовиками.

Ужесточили наказания за неповиновение силовикам

В России поднимутся штрафы с 500-1 000 рублей до 2-4 тысяч рублей за неповиновение силовикам. Также нарушителю может грозить арест до 15 суток или до 120 часов обязательных работ. Законопроект во втором чтении одобрила Госдума.

Детей-безбилетников не будут высаживать из транспорта

Детей без билетов, которых не сопровождают взрослые, нельзя будет высаживать из общественного транспорта. Соответствующие изменения внесут в Устав автотранспорта и городского наземного электрического транспорта.

Япония не откажется идеи вернуть Курильские острова

Япония продолжит политику возвращения Курильских островов, и не будет менять саму тактику переговоров. Об этом URA.RU заявил бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Японии Александр Панов.

Индия открывает границы с Россией

Индия возобновляет авиасообщение с Россией с 12 февраля. Об этом сообщили в министерстве гражданской авиации страны.