Самое важное в России и в мире на 9 февраля. США и ЕС готовят санкции из-за Навального, пенсии работающим могут повысить, для россиян выросли штрафы

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Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Москва, силовики, протестующие, митинг, росгвардия, протест, навальнинг, винтилово, омон, хапун, задержание актививстов
В России ужесточено наказание за неповиновение сотрудникам силовых структур Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Госдеп США и Евросоюз готовят санкции в отношении России — власти предложили варианты индексации пенсий — Песков опроверг сообщение СМИ о выплатах россиянам — увеличится наказание за противодействие силовикам — Япония продолжит работу над возвращением Курил. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 9 февраля — в обзоре URA.RU:

США и Евросоюз готовят ограничения для России

  • Власти США примут меры против России после того, как изучат ситуацию вокруг дела блогера Алексея Навального. Об этом сообщил глава Госдепа США Энтони Блинкен.
  • Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что вопрос о санкциях в отношении России, будет рассматриваться на сессии Европарламента 22 февраля.

Правительство разработало варианты повышения пенсий

  • Власти России предложили несколько способов для повышения выплат работающим пенсионерам. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, правительство подготовило «поливариантное видение» по решению вопроса.
  • По мнению экс-депутата Госдумы Игоря Зотова, увеличение пенсий нужно начать с двух категорий граждан: врачей и учителей. Однако с ним не согласна депутат Госдумы Светлана Бессараб, которая считает, что пенсии нужно повышать всем россиянам одновременно.

Песков опроверг сообщение о мерах поддержки населения

  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщил, что правительство не собирается вводить меры поддержки для россиян. Ранее агентство Reuters выпустило материал, в котором сообщалось, что в России готовят пакет мер на сумму 500 млрд рублей.

Участников новой акции Навального будут наказывать

  • Сотрудники правоохранительных органов будут наказывать граждан, если они будут нарушать общественный порядок на акции 14 февраля, приуроченной ко Дню святого Валентина.
  • Ранее штаб Навального анонсировал на 14 февраля новую акцию протеста в другом формате, чтобы исключить взаимодействия с силовиками.

Ужесточили наказания за неповиновение силовикам

  • В России поднимутся штрафы с 500-1 000 рублей до 2-4 тысяч рублей за неповиновение силовикам. Также нарушителю может грозить арест до 15 суток или до 120 часов обязательных работ. Законопроект во втором чтении одобрила Госдума.

Детей-безбилетников не будут высаживать из транспорта

  • Детей без билетов, которых не сопровождают взрослые, нельзя будет высаживать из общественного транспорта. Соответствующие изменения внесут в Устав автотранспорта и городского наземного электрического транспорта.

Япония не откажется идеи вернуть Курильские острова

  • Япония продолжит политику возвращения Курильских островов, и не будет менять саму тактику переговоров. Об этом URA.RU заявил бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Японии Александр Панов.

Индия открывает границы с Россией

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