Пермский министр научит чиновников правильно штрафовать горожан

Сейчас протоколы в отношении нарушителей составляют полицейские и росгвардейцы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов решил обучить чиновников составлению протоколов в отношении нарушителей масочного режима. Об этом он заявил в ходе оперштаба по борьбе с коронавирсуом. Батмазов доложил губернатору, что в основном протоколы за несоблюдение масочного режима составляют сотрудники полиции и Росгвардии. Чиновники, по его мнению, с этой работой не справляются.

«За прошедшую неделю поступила информация о составлении четырех протоколов сотрудниками [краевого] минтранса, двух протоколов — сотрудниками администрации городского округа Губаха, двух — сотрудниками администрации Соликамского округа и двух — Чайковского. Цифры, конечно, не впечатляют», — сказал Батмазов. Он добавил, что министерство территориальной безопасности края окажет методическую помощь должностным лицам из муниципалитетов. Для этого будет проведено обучающее совещание, на котором чиновникам расскажут «о порядке выявления нарушений и правил составления административных протоколов».

Батмазов напомнил, что штрафы для граждан и юрлиц предусмотрены за нарушение статьи 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения»). По словам министра, всего по этой статье с начала года было составлено 24 848 протоколов — в среднем от 40 до 60 протоколов ежедневно.

Ранее краевые власти ужесточили масочный режим из-за роста заболеваемости коронавирусом в крае. Тотальный контроль над соблюдением масочного режима введен в общественном транспорте и торговых центрах. За отказ от использования защитных масок предусмотрен штраф.