Инсайдер: власти ХМАО решили судьбу мэров-аутсайдеров

В правительстве ХМАО определились с будущим нескольких градоначальников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти ХМАО готовы продлить полномочия мэра Пыть-Яха Александра Морозова и главы Советского района Игоря Набатова, которых принято было считать аутсайдерами в списке югорских градоначальников. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.

«Срок их полномочий истекает в 2021 году. Морозов, и Набатов находятся внизу рейтинга эффективности мэров — это связано, в том числе, и с объемом проблем на этих территориях, которые достались нынешним главам от их предшественников. В целом, они лояльны и встроены в систему. Поэтому им может быть оказана поддержка для перевыборов», — прокомментировал инсайдер.

Другой собеседник URA.RU, приближенный к окружному правительству, предположил, что есть большая вероятность ухода с поста главы Нефтеюганска Сергея Дегтярева. «Возможно, если бы речь шла о прямых выборах, то он подумал о таком варианте. Ну, а понятно, что в нынешней конфигурации, городские депутаты проголосуют за того кандидата, который будет согласован округом», — считает инсайдер.

В департамент общественных и внешних связей ХМАО отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ни один из троих югорских мэров не ответил на звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что в окружной политтусовке отставка Морозова или Набатова рассматривалась как один из реальных вариантов развития событий. Впрочем, сами чиновники были согласны с низкой оценкой их деятельности на своих постах.