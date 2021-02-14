На площадке Академии РМК одновременно пройдут сразу два боксерских турнира Фото: пресс-служба Свердловской областной федерации бокса

В Екатеринбурге с 16 по 18 февраля пройдет сразу два турнира по боксу: первенство Свердловской области среди юниоров (17-18 лет) и региональный чемпионат по боксу среди мужчин 19-40 лет, посвященный Герою РФ Сергею Евланову. Соревнования пройдут на площадке Академии единоборств РМК, сообщили в пресс-службе Свердловской областной федерации бокса.

Герой РФ, председатель правления Свердловской областной федерации бокса Сергей Евланов — служил пограничником на 12-й заставе Московского пограничного отряда, который дислоцировался на таджикско-афганской границе. 13 июля 1993 года военные вступили в бой с группой боевиков, прорывавшихся на территорию Таджикистана. «Российские пограничники 11 часов отражали атаки противника, после чего отступили, потеряв 25 человек убитыми. Позднее в тот же день застава была отбита. По итогам боя шестеро пограничников были удостоены звания Героя Российской Федерации (в том числе четверо — посмертно)», — рассказали в пресс-службе федерации.

Герой РФ Сергей Евланов служил на таджикско-афганской границе Фото: пресс-служба Свердловской областной федерации бокса

16 февраля в 14:00 состоится торжественное открытие соревнований, затем начнутся предварительные поединки. Финал запланирован на 18 февраля в 12:00, после чего пройдет награждение призеров и победителей. На мероприятие приглашены губернатор Евгений Куйвашев и свердловский министр спорта Леонид Рапопорт. Также гостями соревнований станут советник генерального секретаря Федерации бокса России Михаил Кайгородов, председатель совета директоров ГК «Скон» Федор Дудкин, заслуженный тренер СССР и РСФСР по боксу Владимир Черня, олимпийский чемпион 2012 года Егор Мехонцев, заслуженный тренер РСФСР Сергей Анохин.