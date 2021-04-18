У всех привитых были найдены антитела к COVID-19 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У всех свердловчан, привитых от коронавируса, которые пришли сдавать кровь, обнаружены антитела. Об этом рассказал заместитель главного врача по медицинской части областной станции переливания крови Максим Галимов в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Интерфакс-Урал».

«Мы не видели ни одного донора, у которого не было бы антител после прививки», — сообщил Максим Галимов. Он уточнил, что с начала пандемии коронавируса станция переливания крови получила около 7 тысяч доз плазмы с антителами, 3 тысячи из них были использованы для лечения свердловчан. Терапия используется для помощи больным коронавирусом в средних и тяжелых случаях течения болезни, в 30% случаев отмечен положительный эффект. Также Максим Галимов отметил, что многие молодые доноры перенесли коронавирус бессимптомно.

Свердловская областная станция переливания крови второй после Москвы стала применять для лечения больных коронавирусом донорскую кровь от переболевших. Эту практику планируют продолжить.

Ранее URA.RU сообщало, что Минздрав одобрил к применению препарат для лечения коронавируса «КОВИД-глобулин», созданный на основе плазмы крови переболевших. Для его создания использовалась кровь свердловских пациентов, переболевших коронавирусом.