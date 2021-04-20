Тишковец: на Москву обрушился дождь, которого не было 70 лет

В Москве за сутки выпадет половина месячной нормы осадков. Такой информацией поделился метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Таких сильных осадков в Москве не было с 1948 года. Что-то подобное наблюдалось только в 1970 и в 1986 году», — прокомментировал ситуацию синоптик на своей странице в Instagram.
По сообщению Тишковца, погода изменилась из-за балканского циклона «Ятин», пишет «
Ранее метеоролог заявил, что в мае в европейской части России начнутся климатические качели. Начало месяца будет холодным, но ко Дню Победы ситуация изменится. Весь оставшийся месяц тепло пойдет по нарастающий с небольшим превышением нормы, отметил он.
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