Тишковец: на Москву обрушился дождь, которого не было 70 лет

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Последствия грозы в Москве. Москва, потоп, наводнение, коммунальная беда, дождь
Дождь продлится сутки, сообщил он Фото:

В Москве за сутки выпадет половина месячной нормы осадков. Такой информацией поделился метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Таких сильных осадков в Москве не было с 1948 года. Что-то подобное наблюдалось только в 1970 и в 1986 году», — прокомментировал ситуацию синоптик на своей странице в Instagram.

По сообщению Тишковца, погода изменилась из-за балканского циклона «Ятин», пишет «Федеральное агентство новостей». «Дождь в Москве продлится 24 часа. До 15.00 часов 21 апреля в осадкомеры попадет до 23 миллиметров. Это составляет около половины всего месячного объема небесной влаги», — рассказал он.

Ранее метеоролог заявил, что в мае в европейской части России начнутся климатические качели. Начало месяца будет холодным, но ко Дню Победы ситуация изменится. Весь оставшийся месяц тепло пойдет по нарастающий с небольшим превышением нормы, отметил он.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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