Высокинский затягивает свое выдвижение в Госдуму

От Александра Высокинского ждут участия в праймериз ЕР Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский за неделю до окончания праймериз не заявил о своем желании участвовать в голосовании для определения кандидатов в Госдуму. По данным высокопоставленных инсайдеров, близким к правительству региона, Высокинский медлит не случайно, пытаясь избежать выдвижения либо выторговать себе более выгодные условия.

«Высокинский не рвется в Госдуму. С одной стороны его устраивает нынешний пост, когда он является вторым человеком в регионе и замещает во время отпуска губернатора. С другой стороны, выдвижение — шаг достаточно рискованный и трудозатратный, поэтому он пытается максимально обезопасить себя и получить какие-либо гарантии от губернатора», — поделился инсайдер. В то же время он выразил уверенность, что после прямой просьбы губернатора Высокинский все же примет участие в праймериз. Он предположил, что выдвижение произойдет на следующей неделе.

Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков напомнил, что Высокинский и ранее не спешил сближаться с «Единой Россией». «Он заходил в партию весьма поздно и всячески сторонился этого амплуа», — напомнил политолог. Русаков отметил, что рейтинг Высокинского не слишком высок и есть риск показать не самый блестящий результат. «А зачем нужен иметь первым заместителем человека, который не обладает большим политическим капиталом? Потянувшись за двумя синицами, он может обе потерять», — объяснил Русаков в беседе с URA.RU.

Александр Высокинский прочитал в мессенджере вопрос корреспондента о своем выдвижении в Госдуму, однако не ответил на него. Ранее в разговоре с URA.RU он избежал однозначного ответа на этот вопрос.