Криминолог: один из сильнейших воровских кланов РФ ждет передел

Смерть грузинского вора в законе Давида Себискверадзе (Дато Кутаисского) приведет к перераспределению сил в так называемом кутаисском клане законников, к которому он принадлежал. Таким мнением с URA.RU поделился криминолог, доцент кафедры уголовного права УрГЮУ Данил Сергеев.
Ранее стало известно, что в греческой тюрьме скончался криминальный авторитет Давид Себискверадзе (Дато Кутаисский) из кутаисского воровского клана. Причиной его смерти называется онкология.
«Дато не занимал главенствующую позицию в кутаисском клане. Но его смерть приведет к перераспределению сил внутри клана, но не к войне с другими кланами», — рассказал агентству Сергеев.
По мнению другого собеседника агентства, криминалиста Михаила Игнатова, смерть Дато Кутаисского не приведет к расколу или переделу сфер влияния в клане. «Там есть более серьезные люди, есть Тариэл Ониани, живой и здоровый, который этот клан не даст распустить. Там есть Мераб Джангвеладзе. Там есть воры, которые не допустят раскола», — подчеркнул криминалист.
Одними из самых влиятельных воровских кланов в России являются курдский и кутаисский. Негласным лидером первого назывался Захарий Калашов (Шакро Молодой), в настоящее время отбывающий наказание по делу о вымогательстве. Кутаисский клан де-факто возглавляет грузинский законник Тариэл Ониани (Таро). В 2010 году он был лишен российского гражданства, а в 2018 году его пребывание на территории России признано нежелательным. Между кланами нередко вспыхивали как локальные, так и крупные конфликты. Однако после того, как большинство грузинских законников покинули территорию России, противостояние кланов перешло в разряд «тлеющего».
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