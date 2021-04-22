В Греции скончался авторитет из ближайшего окружения Деда Хасана

В греческой тюрьме скончался лидер одного из кутаисских воровских кланов Давид Себискверадзе (Дато Кутаисский). Предварительной причиной смерти законника называется онкология.
«В греческой тюрьме скончался лидер кутаисского воровского клана Давид Себискверадзе», — пишет агентство «Прайм Крайм» со ссылкой на собственные источники. Несколько дней назад авторитет отметил свое 67-летие.
Кутаисский авторитет с 2012 по 2014 года является одним из самых влиятельных сторонников Деда Хасана. Он лично участвовал в «коронации» нескольких десятков воров. В 2017 году Себискверадзе был приговорен к 16 годам лишения свободы судом Афин за создание организованной преступной группировки.
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