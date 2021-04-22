22 апреля 2021
21 апреля 2021

У главы депздрава ХМАО появился новый заместитель

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг помощника Президента РФ Игоря Левитина. Москва, депутат, чиновник, папка, портфель
Максим Малхасьян в департаменте здравоохранения ХМАО работает с 2016 года Фото:

Губернатор Югры Наталья Комарова назначила заместителем директора департамента здравоохранения ХМАО Максима Малхасьяна. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава окружного депздрава Алексей Добровольский.

«Поздравляю Максима Викторовича с назначением! Не останавливаться на достигнутом! Самое сложное и интересное впереди», — написал Добровольский. Он также уточнил, что к своим новым обязанностям его подчиненный приступил с 23 апреля.

Малхасьян до назначения являлся начальником управления организации медицинской помощи депздрава ХМАО. В 2009 году он окончил Ханты-Мансийский государственный медицинский институт, работал и продолжает работать в качестве хирурга в Ханты-Мансийской ОКБ. «Он будет курировать вопросы оказания лечебной помощи взрослому и детскому населению, вопросы контроля оказания медпомощи. Основная деятельность системы здравоохранения — это оказание медицинской помощи. И теперь за ее качество, как в части лечения детей, так и взрослых, отвечает он. Безусловно, это повышение», — рассказал URA.RU Добровольский.

Ранее URA.RU сообщало, что осенью 2020 года заместитель директора департамента здравоохранения Владислав Нигматулин получил повышение и стал заместителем губернатора ХМАО. Он курирует реализацию проекта по строительству научно-технологического центра в Сургуте.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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