Мясников раскрыл способы борьбы с одним из опаснейших заболеваний

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Клипарт. Магнитогорск, ребенок, травма, гипс, здоровье, перевязка, перелом руки
По словам врача Александра Мясникова, в миллионах переломов виноват остеопороз Фото:

Десятки миллионов переломов в год происходят из-за остеопороза, справиться с которым поможет кальций. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

«Необходимо двигаться и принимать достаточное количество кальция. Любая женщина должна принимать грамм кальция до менопаузы и 1,5 грамма после менопаузы, причем не в таблетках, а напополам. Половину в таблетках, половину натуральным путем», — советует он в эфире своего шоу, выложенном на YouTube-канале «Россия-1».

Врач советует есть молоко, йогурт, сыр, творог и пить апельсиновый сок. «Кальций в таблетках плохо усваивается и быстро выводится из организма, а из продуктов эффективно усваивается», — поясняет он.

Ранее Мясников также дал советы гипертоникам. По его словам, людям с высоким артериальным давлением необходимо ограничить потребление воды и соли, пишет «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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