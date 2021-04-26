Филатов лично посетил дворы, где планируется ремонт Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургута Андрей Филатов вызвал ажиотаж среди жителей появлением в одном из дворов города. Об этом URA.RU сообщил один из очевидцев встречи.

«Мэр [Сургута Андрей Филатов] неожиданно появился во дворе на Толстого 28. Он был один, без свиты. Когда его узнали, то соседи окружили Филатова и начали выяснять, что он здесь делает. Оказалось, что он приехал осматривать дворы, где летом должен быть ремонт. Но одними разговорами про благоустройство дело не закончилось. Людей интересовали и другие проблемы. Так что Филатов завис там минут на 20», — рассказал собеседник агентства.

Мэр Сургута не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. В управлении массовых коммуникаций мэрии подтвердили информацию о том, что глава города выезжал с рабочим визитом во двор на улице Толстого. «Сургуту досталось дополнительных 90 миллионов рублей из окружного бюджета на летнюю кампанию по благоустройству придомовых территорий. Сейчас составляется список дворов, которые попадут в этот перечень. Глава Сургута Андрей Филатов регулярно проводит инспекционные поездки по городу по различным поводам. Иногда без сопровождения подчиненных».

Ранее URA.RU сообщало, что Филатов был избран главой Сургута в феврале. За это время он успел значительно обновить кадровый состав среди руководства мэрии.

Мэр Сургута Андрй Филатов (в центре) в одном из дворов города читатель URA.RU