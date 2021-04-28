Первое из уголовных дел в челябинском минстрое дошло до суда

Оперативное сопровождение дела вели сотрудники регионального УФСБ (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по делу замдиректора ООО «Стройтранссоюз» Михаила Азаматова, с ареста которого началась череда уголовных дел в минстрое региона. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным следствия, в результате мошеннических действий Азаматова при строительстве биатлонного центра в Златоусте было похищено 39 млн рублей из бюджета города. «Обвиняемый по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в результате недобросовестного отношения директора МАУ „СШОР №1 им. С. И. Ишмуратовой“, воспользовавшись отсутствием контроля, вносил заведомо ложные сведения об объемах и видах выполненных работ, использованных материалов, поставленного и смонтированного оборудования, стоимости затрат и предоставлял заказчику для оплаты», — пояснили в пресс-службе ведомства.

На имущество и счета Азаматов и его фирмы, оцениваемые в 35 млн рублей, наложен арест. Его дело передано в Златоустовский городской суд. Директор спортшколы имени Ишмуратовой, которая должна была контролировать ход строительства, полностью признала вину в халатности — ее дело будет рассматриваться отдельно.

С задержания руководителя фирмы «Стройтранссоюз» Михаила Азаматова в феврале 2020 года началась череда уголовных дел в структурах областного минстроя. По версии следствия, он платил откаты замминистра строительства и инфраструктуры области Татьяне Антоновой и директору курируемого ей ОГКУ «Челябоблинвестрой» Алексею Абаимову. Всем троим предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч.1 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств). Давший на них показания Азаматов выпущен под залог первым, за ним отправили по домам его предполагаемых сообщников.