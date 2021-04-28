ЦИК усилил пермский избирком перед выборами в Госдуму

Избирательная комиссия Пермского края будет напрямую отвечать за выборы по одномандатным округам в Госдуму Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Пермская краевая избирательная комиссия получила новые полномочия перед сентябрьскими выборами в Госдуму. ЦИК РФ возложил (документ есть в распоряжении URA.RU) на крайизбирком полномочия окружной комиссии по четырем одномандатным округам Госдумы, которые входят в Пермский край.

«Пермский одномандатный избирательный округ № 58, Чусовской одномандатный избирательный округ № 59, Кунгурский одномандатный избирательный округ № 60, Кудымкарский одномандатный избирательный округ № 61 — на Избирательную комиссию Пермского края», — сказано в документе ЦИК РФ.

Таким образом в регионе, как и в 2016 году, проводить выборы депутатов-одномандатников Госдумы будет напрямую крайизбирком, а не территориальные комиссии. Краевой комиссии предстоит самостоятельно принимать документы, регистрировать кандидатов и осуществлять их проверки. При этом требования к проверкам с этого года ужесточились и кандидатов будут проверять тщательнее. Например, с помощью Росфинмониторинга будут проверять операции, связанные с зарубежными счетами за последние годы.

Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, сообщил, что в ходе заседания ЦИК прозвучало, что комиссии получили полномочия окружных, поскольку сами изъявили желание взять на себя такую ответственность. В пресс-службе краевой избирательной комиссии подтвердили URA.RU данную информацию. «На нас, действительно, возложили полномочия окружных комиссий, поскольку мы направили соответствующую заявку в ЦИК», — уточнили в пресс-службе избиркома.

Выборы в Госдуму состоятся 19 сентября 2021 года в единый день голосования. Также в этот день пермяки будут выбирать депутатов законодательного собрания края и депутатов гордумы Перми.