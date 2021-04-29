В ХМАО суд оправдал экс-полицейского, подозреваемого во взятке

Бывший полицейский требовал в виде взятки аккумулятор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургуте городской суд оправдал бывшего сотрудника ДПС Николая Киселева, который вымогал у местного жителя Гусейна Мехтиева взятку в виде аккумулятора стоимостью почти пять тысяч рублей. Мужчина с решением суда не согласен и уже подал апелляцию. Об этом URA.RU рассказал сам Мехтиев.

«Суд три года шел и сейчас он выдал решение, что Киселев невиновен, хотя его поймали в момент получения аккумулятора. Есть видео с камер наблюдения, но суд оправдал его из-за якобы небольшого для меня размера причиненного ущерба — 4750 рублей. Я не согласен с этим решением и уже подал апелляционную жалобу (есть в распоряжении агентства — прим.ред.)», — сообщил сургутянин.

По словам Мехтиева, три года назад Киселев при проверке документов заявил, что посадит его на 15 суток из-за неоплаченного штрафа в размере 800 рублей. Однако, чтобы избежать наказания, сургутянину было предложено отдать аккумулятор. Они договорились о встрече, и через несколько дней в момент передачи прибора бывшего сотрудника ДПС задержала служба собственной безопасности УМВД по ХМАО.

В пресс-службе региональной полиции заявили, что Киселев был уволен из ГИБДД, когда на него возбудили уголовное дело. «Каких-либо заявлений, обращений по поводу восстановления в должности со стороны бывшего сотрудника не поступало», — уточнили в ведомстве. Связаться с Киселевым и его адвокатом корреспонденту URA.RU не удалось. В распоряжении редакции нет их номеров телефонов.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО уволены два сотрудника ГИБДД в связи с утратой доверия. Полицейские проходят по уголовному делу о взяточничестве.