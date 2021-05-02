Источник предсказал войну самых влиятельных воров в законе

Конфликт самых влиятельных воров в законе в Грузии Мамуки Квижинадзе и Джейрана Кинцурашвили может привести к войне их кланов. Об этом сообщил источник, близкий к криминальным кругам.
Из-за противостояния Квижинадзе и Кинцурашвили между их кланами нарастает напряженность, передает агентство «Прайм Крайм» со ссылкой на сообщение источника. Конфликт, по данным инсайдера, произошел из-за раздела сфер влияния между грузинскими авторитетами.
Кинцурашвили, по данным источника издания, заподозрили в слабости и неспособности принимать решения. В результате этого приближенных вора в законе избили. В ответ на это члены клана Кинцурашвили застрелили соратника Квижинадзе.
Клан Кинцурашвили поддерживал Захарий Калашов (Шакро Молодой). Сейчас он отбывает наказание по делу о вымогательстве. Поэтому один из сильнейших воровских кланов остался без поддержки. Источник, близкий к криминальным кругам, считает, что такая расстановка сил может привести к войне сильнейших воровских кланов.
Ранее криминолог Данил Сергеев предсказывал передел в воровских кланах. Он считает, что это может привести к войне влиятельных воров в законе.
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