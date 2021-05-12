12 мая 2021

В Минприроды раскрыли, когда в России закончится важное сырье

© Служба новостей «URA.RU»
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Кузбасс. Угольные разрезы. Бачатский, угольный разрез, добыча угля
Угля в России хватит примерно на век Фото:

Запасов угля при текущем уровне добычи хватит примерно на 100 лет. Об этом сообщили в министерстве природы России.

«Обеспеченность угольной промышленности запасами угля распределенного фонда недр при текущем уровне добычи в среднем составляет порядка 100 лет», — приводит ТАСС обращение Минприроды. В ведомстве подчеркнули, что в распределенном фонде недр учитывается только 17% от общего количества запасов — 47,3 млрд тонн угля.

В заявлении также указано, что на 1 января 2020 года общий объем запасов угля в России составляет 275,4 млдр тонн. При вовлечении в эксплуатацию запасов угля нераспределенного фонда недр обеспеченность угледобывающей промышленности вырастет не менее чем на 200 лет, заключили в Минприроды.

Ранее глава министерства Александр Козлов заявлял, что запасов нефти в стране хватит примерно на 59 лет, передает телеканал 360. Он уточнил, что при этом где-то есть месторождения, которые высвобождаются, а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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