Челябинца, называющего себя богом, направили в психбольницу

На неадекватное поведения жителя Челябинска три года жаловались соседи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Сотрудники полиции 14 мая направили в специализированное медучреждение жителя Челябинска, называющего себя богом. Он был задержан для проверки сведений о получении разрешения на оружие после жалоб соседей на неадекватное поведение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Полицейские незамедлительно прибыли по указанному адресу и доставили мужчину в районный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. В дальнейшем, в целях установления состояния гражданина и при необходимости оказания соответствующей квалифицированной помощи, он был помещен в специализированное медицинское учреждение», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Информацию о якобы владении оружием человеком с явными противопоказаниями по состоянию здоровья сотрудники полиции выявили в ходе мониторинга СМИ и сети Интернет в одной из социальных сетей. «В это же время в дежурную часть отдела полиции „Курчатовский“ от местной жительницы поступило сообщение о том, что жилец соседней квартиры стучит по стенам и ведет себя неадекватно», — добавили в региональном главке.

Жителя Челябинска, который называл себя богом и три года терроризировал соседей неадекватным поведением, задержали 13 мая. На своей странице в соцсети он размещал публикации религиозного характера, связанные одновременно с православием и исламом. Там же есть скрин новости о бойне в Казани, где 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в свою бывшую школу и расстрелял людей. После этой трагедии соседи челябинца, напугавшись за свою жизнь, вызвали полицию.