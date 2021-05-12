Сотрудники полиции выводят жителя Челябинска из дома, где он терроризировал соседей и называл себя богом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Сотрудники полиции 13 мая вывели из дома на проспекте Победы в Челябинске местного жителя, называвшего себя богом и терроризирующего соседей. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.

Сначала представители полиции сообщили URA.RU, что мужчину уже увезли, но позже выяснилось, что он оставался в квартире. Сопротивления он не оказывал, из подъезда вышел спокойно, пряча лицо от фото- и телекамер. На двери его квартиры прикреплены небольшие иконы.

«Квартиру ему купили три года назад родители, — рассказала URA.RU соседка мужчины. — Он выходил из нее только выбросить мусор и раз в два дня в магазин. Говорят, что, когда ему позвонила полиция, он сообщил, что имеет табельное оружие. Но потом сказали, что справку он купил в интернете». В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области URA.RU пообещали предоставить комментарий позже.

Как рассказали соседи, все эти три года мужчина называл себя то богом, то Аллахом, стучал в стены и ломился в двери. На своей странице в соцсети он размещал публикации религиозного характера, связанные одновременно с православием и исламом. Там же есть скрин новости о бойне в Казани, где 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в свою бывшую школу №175 и открыл огонь из самозарядного дробовика. В результате нападения погибли девять учеников и сотрудников школы, несколько десятков человек получили ранения и травмы. После этой трагедии соседи челябинца, напугавшись за свою жизнь, вызвали полицию.

Челябинца увозят в полицию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU