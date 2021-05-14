«Уральские авиалинии» несут убытки вопреки открытию перелетов

За первый квартал 2021 года чистый убыток авиакомпании составил 820 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания «Уральские авиалинии» (Екатеринбург) за первые три месяца 2021 года понесла убытки, несмотря на возврат перелетов и открытие зарубежных рейсов. Информация содержится в финансовом отчете за январь — март 2021 года, который есть в распоряжении URA.RU.

В документе сказано, что за первый квартал 2021 года чистый убыток авиакомпании составил 820 млн рублей, тогда как годом ранее за тот же период перевозчик потерял 2,4 млрд рублей. За январь—март 2021 года у компании упали прочие доходы по сравнению с аналогичным периодом 2020-го (с 1,4 млрд рублей до 979 млн рублей). Выручка компании также упала по сравнению с началом коронавирусного года (с 16 до 14,2 млрд рублей).

При этом с начала 2021 года авиакомпания перевезла более двух миллионов пассажиров, сообщили в пресс-службе компании. На внутренних воздушных линиях было перевезено порядка 1,5 млн человек, на международных воздушных линиях — 187 тысяч пассажиров. Еще около 323 тысяч пассажиров — по СНГ.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» URA.RU сообщили, что убыток объясняется сезонным характером отрасли авиаперевозок и последствиями пандемии COVID-19. «Большинство международных направлений в маршрутной сети авиакомпании остаются закрытыми (в 1 квартале 2021 года количество международных рейсов составило менее 50% от допандемийного уровня). Однако, за счет комплексной антикризисной программы удалось сгладить негативное влияние вышеуказанных факторов, и значительно (в три раза) сократить убыток по сравнению с аналогичными периодами 2020 и 2019 г. Компания ожидает вернуться в прибыльную зону во втором квартале 2021 года», — уточнили там.

«Уральские авиалинии» по итогу 2020 года заняла третье место в Свердловской области по объему убытка (5,8 млрд рублей). Главный авиаперевозчик Урала понес рекордный убыток за всю историю существования. В 2020 году «Сбербанк» спас «Уральские авиалинии» от банкротства, выдав кредиты на три миллиарда и 403 миллиона рублей. Перевозчик также взял кредит в Газпромбанке на 800 млн рублей. Финансовые трудности предприятия были вызваны прекращением полетов во время эпидемии коронавируса и невозможностью взять кредиты в банках.