13 мая 2021
12 мая 2021

В центре Перми на два дня ограничат движение

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми. Пермь, собор, комсомольский проспект пермь, художественная галерея
Ограничение движения запланировано на 15 и 22 мая Фото:

На Комсомольском проспекте в Перми ограничат движение от улицы Пушкина до улицы Луначарского на два дня. Об этом сообщает администрация Перми.

«С 00:00 до 06:00 15 мая планируется закрыть движение всех видов транспорта по нечетной стороне Комсомольского проспекта от улицы Луначарского до улицы Пушкина», — сказано в сообщении администрации. Кроме того, движение будет перекрыто 22 мая по четной стороне Комсомольского проспекта с 00:00 до 06:00.

В Перми проходит благоустройство Комсомольского проспекта, которое планируют закончить к 300-летию города в 2023 году. Ранее на Комсомольском проспекте на несколько дней перекрывали участок от Пушкина до Краснова. Из-за строительства гостиницы и МФЦ в Перми на все лето частично закрывали для транспорта улицу Попова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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