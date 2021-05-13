В центре Перми на два дня ограничат движение

Ограничение движения запланировано на 15 и 22 мая Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

На Комсомольском проспекте в Перми ограничат движение от улицы Пушкина до улицы Луначарского на два дня. Об этом сообщает администрация Перми.

«С 00:00 до 06:00 15 мая планируется закрыть движение всех видов транспорта по нечетной стороне Комсомольского проспекта от улицы Луначарского до улицы Пушкина», — сказано в сообщении администрации. Кроме того, движение будет перекрыто 22 мая по четной стороне Комсомольского проспекта с 00:00 до 06:00.

В Перми проходит благоустройство Комсомольского проспекта, которое планируют закончить к 300-летию города в 2023 году. Ранее на Комсомольском проспекте на несколько дней перекрывали участок от Пушкина до Краснова. Из-за строительства гостиницы и МФЦ в Перми на все лето частично закрывали для транспорта улицу Попова.