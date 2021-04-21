21 апреля 2021
20 апреля 2021

Центр Перми частично закроют для транспорта на несколько дней

© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, дорожные работы, проезд закрыт, перекрытие дороги, коммунальные службы, знак кирпич, переулок красный, перекрытие движения, ремонт трубопровода
Ограничение движения в центре Перми связано с проведением коммунальных работ Фото:

В центре Перми на несколько дней ограничат движение транспорта. Это связано с проведением работ по устройству дождевой и кабельной канализаций на Комсомольском проспекте. Информация опубликована на сайте городской администрации.

24 апреля (с полуночи до 6 утра) будет закрыто движение всех видов транспорта по Комсомольскому проспекту на участке от Пушкина до Краснова по нечетной стороне. 25 апреля будет ограничено до двух полос движение по четной стороне Комсомольского проспекта. 30 апреля (с полуночи до 6 утра) будет закрыто движение всех видов транспорта по Комсомольскому проспекту на участке от Пушкина до Краснова по четной стороне», — информирует мэрия.

Также 25 апреля планируется закрыть сквозной проезд по улице Краснова на пересечении с Комсомольским проспектом. В администрации города призывают автомобилистов заранее выбирать пути объезда. URA.RU также рассказывало, что из-за строительства гостиницы и МФЦ в Перми на все лето частично закрыли для движения транспорта улицу Попова в центре города.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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