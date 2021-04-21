Центр Перми частично закроют для транспорта на несколько дней

Ограничение движения в центре Перми связано с проведением коммунальных работ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В центре Перми на несколько дней ограничат движение транспорта. Это связано с проведением работ по устройству дождевой и кабельной канализаций на Комсомольском проспекте. Информация опубликована на сайте городской администрации.

24 апреля (с полуночи до 6 утра) будет закрыто движение всех видов транспорта по Комсомольскому проспекту на участке от Пушкина до Краснова по нечетной стороне. 25 апреля будет ограничено до двух полос движение по четной стороне Комсомольского проспекта. 30 апреля (с полуночи до 6 утра) будет закрыто движение всех видов транспорта по Комсомольскому проспекту на участке от Пушкина до Краснова по четной стороне», — информирует мэрия.

Также 25 апреля планируется закрыть сквозной проезд по улице Краснова на пересечении с Комсомольским проспектом. В администрации города призывают автомобилистов заранее выбирать пути объезда. URA.RU также рассказывало, что из-за строительства гостиницы и МФЦ в Перми на все лето частично закрыли для движения транспорта улицу Попова в центре города.