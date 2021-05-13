Глава Сургутского района потерял в доходах за время пандемии

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой потерял в доходах за 2020 год. Об этом свидетельствует его налоговая декларация, размещенная на сайте мэрии.
«Декларированный годовой доход — 8,58 млн рублей», — указано в декларации чиновника. При этом его заработок в 2019 году составлял 8,6 млн рублей. Состав имущества у Трубецкого остался неизменным — земельный участок и две квартиры в 74 и 31 квадратный метр. Ездит глава Сургутского района на Infiniti QX70.
Для супруги Трубецкого 2020 год оказался удачным — она заработала 2,1 млн рублей, что на 177 тысяч больше, чем годом ранее. Впрочем, несмотря на это — недвижимостью или автомобилем она не обзавелась.
Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска Василий Тихонов вдвое увеличил доход. В 2020 году он заработал 22,7 млн рублей, во многом благодаря продаже квартиры.
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