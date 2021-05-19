Врачи предупредили об опасности минеральной воды

В минералке содержатся растворенные соли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Не рекомендуется пить только минеральную воду долгое время из-за содержания в ней растворенных солей. Об этом рассказала микробиолог и преподаватель биохимии Валентина Скороход.

«Из-за того, что в минеральной воде содержатся растворенные соли, при ежедневном употреблении в больших количествах она может вызвать нарушение водно-солевого обмена в организме. Сначала это может проявляться появлением отеков, а в дальнейшем может осложниться и образованием песка или камней в почках», — цитирует Скорохода РИА «Новости».

По словам специалиста, все зависит от количества. Детям и взрослым будет полезно 200 миллилитров минералки, которая обогащена магнием. Микробиолог сообщила, что в питьевой воде содержится недостаточное количество магния.

Терапевт Людмила Лапа рекомендует лечить минералкой весенние обострения. Напиток поможет при обострении болезней желудочно-кишечного тракта, сообщает «Ридус».

Ранее диетолог сообщил об опасности минеральной воды. Лечебную минералку стоит пить только по рекомендации врача. Для ежедневного рациона подходит столовая минеральная вода, но не стоит переходить на напиток для утоления жажды.