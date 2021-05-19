Путин дал важное поручение правительству. «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги»

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Дороги на Сортировке: Матросская, Таватуйская, развязка на Бебеля-Техническая. Екатеринбург, газ, огнеопасно, газификация
Президент поручил быстро, но внимательно провести газификацию домов Фото:

Газификацию домовладений в России необходимо провести как можно быстрее, обращая внимание на все нюансы. С таким требованием выступил президент РФ Владимир Путин на совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию.

«По поводу подводки газа к домовладениям. Здесь очень много мелких деталей, я прошу и правительство, и „Газпром“, и регионы самым внимательным образом к этому отнестись: там и круг людей, которые имеют право на эту услугу, и много технических вопросов. Надо все проработать и сделать это как можно быстрее. Иначе у нас будет так, как бывает иногда, а в народе говорят: „гладко было на бумаге, да забыли про овраги“», — сказал Путин.

В апрельском послании Федеральному собранию президент назвал недопустимым, что люди платят за подключение домов к газу, пишет сайт MK.RU. Позже правительство утвердило проект бесплатной газификации в российских регионах. Ожидается, что к 2030 году страна должна быть газифицирована на 82,9%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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