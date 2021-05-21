Статусный единоросс рассказал, зачем усложнили праймериз

Федеральное руководство ЕР меняет правила игры для региональных элит Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Руководство «Единой России» решило провести праймериз исключительно в электронном виде в 43 регионах РФ, где существует вероятность влияния внутриэлитных конфликтов на результат голосования. Как сообщил URA.RU источник в центральном аппарате «Единой России», праймериз, в том числе электронные, направлены на поиск сильных кандидатов и на то, чтобы не дать местным политикам провести в Госдуму своих людей.

«Партии важно не то, что конкретный Иванов или Петров пойдет депутатом в условном районе условного региона. А то, чтобы это был сильный кандидат, которого поддерживает население», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что условный глава района, региона или другие интересанты, напротив, имеют собственный интерес, потому что гипотетический Петров — племянник и свой, а условный Иванов — нет.

По словам источника, чтобы уменьшить подобные риски, центральному исполкому ЕР приходится придумывать все более сложные системы защиты электронного праймериз. «Мы исключаем случаи, когда людей могут принудить к голосованию за конкретного человека с помощью, к примеру, отправки фото бюллетеня с проставленной напротив нужной фамилии галочкой. То есть человек сначала ставит отметку напротив фамилии того человека, за которого он хочет проголосовать, затем она отображается на экране и только после этого он нажимает „подтвердить“. После этого, когда бюллетень уже принят, галочки не отображаются. То есть условному начальнику, при необходимости, можно отправить фото до стадии подтверждения голосования», — рассказал собеседник URA.RU. Информация стала ответом на вопрос URA.RU о давлении на бюджетников в некоторых свердловских городах.

Политолог Михаил Жаров отметил, что скандалы, то и дело попадающие в поле зрения, свидетельствуют о внутриэлитной борьбе в регионах. «Борьба лоббистов всегда была, есть и будет. С другой стороны, если есть конкуренция, это означает, что ЕР жива как электоральный актив», — заявил политолог. Он отметил, что власть в регионах обновляется, приходят новые губернаторы — часто «варяги». «Они пытаются опираться на элиты, обиженные своими предшественниками. Политические борьба обостряется, что выражается, в том числе, в росте конкуренции на праймериз», — констатировал Михаил Жаров. Президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что праймериз позволяет выявить конфликт приоритетов между федеральными и региональными элитами с тем, чтобы избежать его на выборах.

В пресс-службе центрального аппарата ЕР рассказали, что защита персональных данных и тайна предварительного онлайн голосования обеспечивается технологией блокчейн, которая сохраняет всю цепочку действий пользователей (в данном случаем избирателей) и не позволяет никому их редактировать. Свердловский оргкомитет праймериз ранее заверил бюджетников, что итоги их голосования не попадут в руки непосредственных начальников и не послужат причиной репрессий.