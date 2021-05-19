Грузовик стал причиной массового ДТП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На одном из перекрестков Первоуральска (Свердловская область) произошло массовое ДТП. Грузовой автомобиль протаранил сразу восемь легковушек, остановившихся на запретительный сигнал светофора.

На видео с камер наблюдения можно увидеть, как тяжелый грузовик, не снижая скорости, сминает стоящие перед ним автомобили. По мнению очевидцев, причиной происшествия мог стать отказ тормозов или оплошность водителя.

В пресс-службе УГИБДД по Свердловской области уточняют обстоятельства происшествия. Также выясняется информация о количестве жертв.

Обновлено в 20:49. По словам начальника пресс-службы УМВД по Свердловской области валерия Горелых, в аварии пострадали 9 автомобилей. У грузовика, перевозившего щебень, по предварительным данным отказали тормоза.

«У дома по улице Ватутина 72-а произошло ДТП с грузовиком. На указанный адрес незамедлительно были направлены несколько нарядов ГИБДД. Представители МВД установили, что водитель грузовика марки „МАЗ“, перевозивший в самосвале щебенку, не справился с управлением из-за отказа тормозной системы и на небольшой скорости протаранил девять автомобилей», — рассказал Валерий Горелых.

По его словам, жертв среди участников нет, только ехавшfz в автомобиле Renault Logan гражданка Сайфутдинова 1979 года рождения госпитализирована с сотрясением мозга.

В настоящее время сотрудники ГИБДД опрашивают виновника ДТП. «Личность водителя „МАЗ“ сотрудники полиции уже установили. Это гражданин с пропиской в Туринском районе по фамилии Тетютских 1987 года рождения. Злостным нарушителем ПДД он не является, в 2019 году привлекался за отсутствие страховки. Признаков обвинения не имеет, сейчас его показания берут сотрудники ДПС. По итогам начавшейся проверки сотрудники полиции Первоуральска примут обоснованное процессуальное решение, обстоятельства устанавливаются», — прокомментировал Валерий Горелых.