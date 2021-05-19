19 мая 2021
18 мая 2021

В Пермском крае открыли стадион, которого ждали с прошлого века

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, мчс, стадион, соревнования, спорт, тренировка
В Березовке закончили реконструкцию старого футбольного поля Фото:

В селе Березовка (Пермский край) на месте старого футбольного поля построили новый стадион за 30 млн рублей. Об этом сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края. Открытия стадиона местные жители ждали с прошлого века.

«Модернизации объекта местные жители ждали более 20 лет. Теперь люди смогут заниматься на современном спортивном сооружении, на котором уложено современное полноразмерное поле с искусственным покрытием», — сказано на сайте. На стадионе в первую очередь будут заниматься ученики средней школы Березовки.

За 30 миллионов рублей на стадионе сделали 400-метровые круговые беговые дорожки, яму для прыжков в длину, зону воркаута, площадку для волейбола и баскетбола. В 2021 году в регионе планируют построить восемь межшкольных стадионов. Их сделают в Пермском районе — поселках Сылва и Юг, Соликамском, Добрянском и Чайковском городских округах, а также Косе. Еще два межшкольных стадиона будут построены в Перми на ул. Голева,8 и ул. Генерала Черняховского, 72.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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