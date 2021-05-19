В Пермском крае открыли стадион, которого ждали с прошлого века

В Березовке закончили реконструкцию старого футбольного поля Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В селе Березовка (Пермский край) на месте старого футбольного поля построили новый стадион за 30 млн рублей. Об этом сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края. Открытия стадиона местные жители ждали с прошлого века.

«Модернизации объекта местные жители ждали более 20 лет. Теперь люди смогут заниматься на современном спортивном сооружении, на котором уложено современное полноразмерное поле с искусственным покрытием», — сказано на сайте. На стадионе в первую очередь будут заниматься ученики средней школы Березовки.

За 30 миллионов рублей на стадионе сделали 400-метровые круговые беговые дорожки, яму для прыжков в длину, зону воркаута, площадку для волейбола и баскетбола. В 2021 году в регионе планируют построить восемь межшкольных стадионов. Их сделают в Пермском районе — поселках Сылва и Юг, Соликамском, Добрянском и Чайковском городских округах, а также Косе. Еще два межшкольных стадиона будут построены в Перми на ул. Голева,8 и ул. Генерала Черняховского, 72.