Раскрыты данные о проверках школ в Березниках после ЧП в Казани

В 123 учебных заведениях Пермского края были выявлены нарушения системы безопасности (проверено 809 из 2288) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Березниках внепланово провели лишь шестую часть учебных заведений (23 из 120) после ЧП в Казани, сообщила министр образования Пермского края Раиса Кассина на заседании правительства региона. Это один из худших показателей в крае, где с 11 по 19 мая успели проверить 809 из 2288 учебных заведений.

«Мы проверили 809 объектов, еще не все, выезжать приходится очень долго. В некоторые учреждения успеваешь съездить в одно-два за день. На 123 объектах выявлены замечания», — рассказала Кассина. Она пояснила, что в одном случае в школу беспрепятственно пустили посторонних. При этом она не уточнила, о каком учебном заведении идет речь.

В Березниках после внеплановой проверки 23 учебных заведений (из 120) только в одном случае было выявлено нарушение. Информация о характере нарушения и учебном заведении не раскрывается. Неизвестно, был ли проверен лицей №1, где утром 21 мая школьник напал на учителя с ножом. В пресс-службе министерства образования Пермского края, а также в приемной лицея на звонок корреспондента не ответили.

URA.RU рассказывало, что за пострадавшим учителем в Березники будет направлен вертолет. После нападения она находится в местной больнице в состоянии средней тяжести. 11 мая в одной из школ Казани произошло массовое убийство. 19-летний Ильназ Галявиев напал с оружием на учителей и учеников образовательного учреждения. Его жертвами стали девять человек.

С 11 по 19 мая успели проверить только 23 из 120 учебных заведений Березников Скрин: youtube.com