Адвокат: 7,5 лет лишения свободы — это максимальное наказание для березниковского лицеиста Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лицеист из Березников (Пермский край), ударивший ножом учителя, может лишиться свободы на срок до семи с половиной лет. Об этом URA.RU рассказал адвокат Сергей Щукин. Если же выяснится, что школьник был невменяемым, то принудительное лечение может затянуться для него на всю оставшуюся жизнь.

«7,5 лет — это максимум. Более того, при наличии смягчающих обстоятельств у нас считается, что от 7,5 лет нужно две трети брать. Это спорный момент, но у нас в практике именно так делают. Сначала считаем три четверти от максимального срока, а потом от этого уже считаем две трети», — заявил URA.RU Щукин.

Уголовное дело в отношении 17-летнего школьника возбуждено по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство), рассказали URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Поскольку возможный подозреваемый является несовершеннолетним, то максимальное наказание, в соответствии с законом, не может превышать десяти лет.

Адвокат Артем Власов в беседе с корреспондентом URA.RU сообщил, что к школьнику могут быть применены принудительные меры медицинского характера. Это произойдет, если экспертизой у него будут выявлены психические отклонения. «В этом случае человек освобождается от наказания и помещается на принудительное лечение», — пояснил Власов. Он уточнил, что срок лечения подобных пациентов в закрытых медицинских учреждениях не ограничен.

URA.RU рассказывало, что 21 мая ученик лицея № 1 в Березниках напал с ножом на учителя физики. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил доставить пострадавшего педагога на вертолете в Пермь. За несколько дней до инцидента минобр выявил нарушения в системы безопасности учебного заведения.