21 мая 2021
20 мая 2021

В Перми прощаются с первым всенародно избранным губернатором. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация проекта «Пермь — 300 лет на Каме», игумнов геннадий
Геннадий Игумнов был первым всенародно избранным главой Прикамья Фото:

В Перми десятки людей пришли проститься с экс-губернатором Пермской области Геннадием Игумновым. Гражданская панихида проходит в Культурно-деловом центре, передает корреспондент URA.RU с места событий.

Проводить бывшего главу региона в последний путь пришли руководители Пермского края, города Перми, депутаты, политики, общественные и культурные деятели.

Губернатор края Дмитрий Махонин обратился к родным и близким покойного со словами поддержки. «Это большая утрата для всего Пермского края. Думаю, каждый из вас сегодня вспомнит, каким он был и какой вклад внес в наш родной край», — сказал Махонин. После гражданской панихиды, состоится траурное шествие, а затем отпевание в храме.

Геннадий Игумнов скончался утром в четверг в возрасте 84 лет. Он стал первым всенародно избранным главой Прикамья. За многолетний добросовестный труд экс-губернатор награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней. Экс-губернатор будет похоронен на Южном кладбище Перми.

Церемония прощания с Геннадием Игумновым
Фото:
Гражданская панихида
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...