Геннадий Игумнов был первым всенародно избранным главой Прикамья Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Перми десятки людей пришли проститься с экс-губернатором Пермской области Геннадием Игумновым. Гражданская панихида проходит в Культурно-деловом центре, передает корреспондент URA.RU с места событий.

Проводить бывшего главу региона в последний путь пришли руководители Пермского края, города Перми, депутаты, политики, общественные и культурные деятели.

Губернатор края Дмитрий Махонин обратился к родным и близким покойного со словами поддержки. «Это большая утрата для всего Пермского края. Думаю, каждый из вас сегодня вспомнит, каким он был и какой вклад внес в наш родной край», — сказал Махонин. После гражданской панихиды, состоится траурное шествие, а затем отпевание в храме.

Геннадий Игумнов скончался утром в четверг в возрасте 84 лет. Он стал первым всенародно избранным главой Прикамья. За многолетний добросовестный труд экс-губернатор награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней. Экс-губернатор будет похоронен на Южном кладбище Перми.

Церемония прощания с Геннадием Игумновым Фото: Максим Анфалов, URA.RU

Гражданская панихида Фото: Максим Анфалов, URA.RU