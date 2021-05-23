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В Челябинской области ввели новые ограничения на дорогах

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Челябинской области, фура, тягач, грузовик, дальнобойщики, перевозка грузов, дальнобой
До 20:00 на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей запрещено движение тяжелых грузовиков Фото:

На автодорогах федерального значения в Челябинской области 24 мая запретили движение большегрузного транспорта из-за жары. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». Аналогичный запрет будет действовать и в Курганской области.

«Ограничение введено 24 мая с 12:00 и продлится до 20:00 местного времени. Подрядчикам совместно с ГИБДД поручено осуществить распорядительно-регулировочные действия по ограничению движения, а также организовать пролив проезжей части», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Запрет будет действовать на следующих участках трасс федерального значения:

  • М-5 «Урал» на участке км 1548+651 — км 1871+058;
  • М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу, на участке км 11 — км 130;
  • А-310 (Челябинск — Троицк) на участке км 16 — км 146;
  • Р-254 «Иртыш» на участке км 13 — км 55 в Челябинской области и на участке км 55 — км 465 в Курганской области, а также на участке км 0 — км 91 (подъезд к Тюмени);
  • Р-354 (Екатеринбург-Шадринск-Курган) на участке км 125 — км 356.

Аномальная жара, установившаяся в Челябинской и Курганской областях с середины текущего месяца, по прогнозам синоптиков продержится до 26 мая. Два дня рабочей недели температура будет существенно превышать 30-градусную отметку. После этого температура должна упасть до 22 градусов, а позднее — колебаться в пределах 17- 26 градусов.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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