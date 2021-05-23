В Челябинской области ввели новые ограничения на дорогах

До 20:00 на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей запрещено движение тяжелых грузовиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На автодорогах федерального значения в Челябинской области 24 мая запретили движение большегрузного транспорта из-за жары. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». Аналогичный запрет будет действовать и в Курганской области.

«Ограничение введено 24 мая с 12:00 и продлится до 20:00 местного времени. Подрядчикам совместно с ГИБДД поручено осуществить распорядительно-регулировочные действия по ограничению движения, а также организовать пролив проезжей части», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Запрет будет действовать на следующих участках трасс федерального значения:

М-5 «Урал» на участке км 1548+651 — км 1871+058;

М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу, на участке км 11 — км 130;

А-310 (Челябинск — Троицк) на участке км 16 — км 146;

Р-254 «Иртыш» на участке км 13 — км 55 в Челябинской области и на участке км 55 — км 465 в Курганской области, а также на участке км 0 — км 91 (подъезд к Тюмени);

Р-354 (Екатеринбург-Шадринск-Курган) на участке км 125 — км 356.

Аномальная жара, установившаяся в Челябинской и Курганской областях с середины текущего месяца, по прогнозам синоптиков продержится до 26 мая. Два дня рабочей недели температура будет существенно превышать 30-градусную отметку. После этого температура должна упасть до 22 градусов, а позднее — колебаться в пределах 17- 26 градусов.