СМИ: Москва забрала дело пермяка, устроившего поножовщину в лицее

Уголовным делом лицеиста, подозреваемого в покушении на убийство учителя из Березников, займется центральный аппарат следственного комитета России. Дело передано перешло в производство главного следственного управления СКР.
«Расследование уголовного дела о покушении на убийство педагога лицея №1 в Березниках передано в производство следователя ГСУ СКР», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. В пресс-службе СУ СКР России по Пермскому краю URA.RU не подтвердили данную информацию.
URA.RU рассказывало, что в березниковском лицее 21 мая было совершено нападение на учителя физики. Педагога госпитализировали и доставили на вертолете в Пермь. Подозревают в нанесении ножевого ранения учителю 17-летнего лицеиста, который арестован на период следствия.
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