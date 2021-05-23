23 мая 2021
22 мая 2021
21 мая 2021

СМИ: Москва забрала дело пермяка, устроившего поножовщину в лицее

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Гимназия 175. Казань, следственный комитет, школа175, гимназия175
Уголовным дело о покушении на убийство березниковского учителя займется ГСУ СКР Фото:

Уголовным делом лицеиста, подозреваемого в покушении на убийство учителя из Березников, займется центральный аппарат следственного комитета России. Дело передано перешло в производство главного следственного управления СКР.

«Расследование уголовного дела о покушении на убийство педагога лицея №1 в Березниках передано в производство следователя ГСУ СКР», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. В пресс-службе СУ СКР России по Пермскому краю URA.RU не подтвердили данную информацию.

URA.RU рассказывало, что в березниковском лицее 21 мая было совершено нападение на учителя физики. Педагога госпитализировали и доставили на вертолете в Пермь. Подозревают в нанесении ножевого ранения учителю 17-летнего лицеиста, который арестован на период следствия.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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