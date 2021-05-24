24 мая 2021
23 мая 2021
22 мая 2021

Труженику тыла из Перми отказали в удостоверении ветерана

© Служба новостей «URA.RU»
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9 мая. Курган, ветеран, трость в руке, пенсионеры, ветеран вов
Пенсионеру пришлось доказывать в суде, что он работал в годы войны (архивное фото) Фото:

Труженику тыла из Перми отказали в выдаче удостоверения ветерана в территориальном управлении министерства социального развития. Аргументом в пользу отказа послужило отсутствие записи в трудовой книжке пенсионера во время Великой Отечественной войны.

Помощь ветерану оказали в суде. «В материалах пенсионного дела имеются протоколы опроса свидетелей, которые подтверждают факт работы истца в колхозе в период с 1944 года по июль 1945 года. Имеется справка из колхоза, подтверждающая роботу в данный период. Имеются награды «60, 65, 70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг», — говорится в сообщении на сайте Ленинского районного суда Перми.

Ранее URA.RU писало о тюменском ветеране, который пять лет живет без воды. В деревне, где живет пожилая женщина, пять лет назад сломалась колонка. Местная администрация не чинит ее, потому что «это нецелесообразно».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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