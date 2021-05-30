Мэрии Челябинска запретили сносить киоски депутата Госдумы

Андрей Барышев пытается отстоять четыре ларька Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд приостановил действия мэрии Челябинска по сносу четырех павильонов у дома №1-н на Свердловском тракте. С иском к властям города обратилось ООО «ПаркСити» депутата Госдумы Андрей Барышев.

Фирма требует признать незаконными распоряжения мэрии по сносу павильонов. Судебный процесс стартовал 25 мая, и через несколько дней «ПаркСити» подало ходатайство о наложении запрета на действия мэрии. «Ходатайство удовлетворить. Запретить уполномоченному органу осуществлять снос (демонтаж)», — говорится в решении суда. Снос приостановлен до окончания судебного процесса. Следующее заседание состоится 7 июля.

Как указано в документах на сайте мэрии Челябинска, павильоны являются самовольными и возведены без разрешения. Киоски расположены у офисного здания, где находится фирмы Барышева. «Кампания по сносу незаконных торговых объектов, в том числе киосков, проводится вне зависимости о того, кто этими объектами владеет», — заявил URA.RU пресс-секретарь мэрии Челябинска Владимир Сафонов. Барышев на звонок URA.RU не ответил.

Это не единственный судебный процесс с участием бизнеса Барышева и мэрии Челябинска. Властям удалось взыскать задолженность за аренду земли с фирмы депутата «Инфраинвест» на сумму порядка 3 миллионов рублей. Еще один иск на 7,2 млн рублей находится на рассмотрении. В свою очередь, юристам Барышева удалось выиграть суд у мэрии, которая требовала снести магазин, построенный на месте автостоянки. Суд в иске мэрии отказал.

Барышев избрался в Госдуму при поддержке ЕР в 2016 году. На выборах в 2021 в ЕР не захотели поддерживать Барышева из-за его постоянных конфликтов. Другие партии также отказали ему в выдвижении.