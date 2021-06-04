Минтруд раскрыл, как россияне будут отдыхать в мае 2022 года

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Весна в городе. Курган, жители, прохожие, цветение, весна, май, яблони цветут
Майские праздники в 2022 году будут длинными Фото:

Россияне в следующем году будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая и с 7 мая по 10 мая. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в ходе выступления на ПМЭФ.

«Что касается майских праздников, то у нас и на первые числа, и на 9 Мая будет по четыре выходных дня. Соответственно, это позволит нашим гражданам немножко отвлечься от повседневных рабочих будней», — сказал Котяков на ПМЭФ, трансляции которого была на телеканале «Россия-24».

Ранее в России предложили узаконить выходной 31 декабря. В Совфеде отметили, что этот день нужно сделать выходным на постоянной основе и закрепить этот статус на законодательном уровне. Россияне будут отдыхать с 31 декабря 2021 по 9 января 2022 года, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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