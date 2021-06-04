В Совфеде одобрили идею сделать 31 декабря выходным днём

В Совете Федерации предложили законодательно закрепить за 31 декабря статус выходного дня Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В России 31 декабря нужно сделать выходным днём на постоянной основе и закрепить этот статус на законодательном уровне. Таким мнением поделился глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Я считаю, что нужно делать 31 декабря выходным. Пора уже законодательно закрепить и положить всем спорам конец», — цитирует Рязанского Life .

Ранее сообщалось, что в Министерстве труда и социальной защиты РФ рассмотрят возможность сделать 31 декабря выходным днем. Праздничный день предлагается ввести нерабочим на постоянной основе.