В Совфеде одобрили идею сделать 31 декабря выходным днём

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В Совете Федерации предложили законодательно закрепить за 31 декабря статус выходного дня Фото:

В России 31 декабря нужно сделать выходным днём на постоянной основе и закрепить этот статус на законодательном уровне. Таким мнением поделился глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Я считаю, что нужно делать 31 декабря выходным. Пора уже законодательно закрепить и положить всем спорам конец», — цитирует Рязанского Life.

Ранее сообщалось, что в Министерстве труда и социальной защиты РФ рассмотрят возможность сделать 31 декабря выходным днем. Праздничный день предлагается ввести нерабочим на постоянной основе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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