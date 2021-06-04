Путин раскрыл, чье мнение имеет для него значение

Президента России Владимира Путина не беспокоит возможная блокировка в соцсетях материалов с его участием. Для Путина, по его словам, важная оценка российского народа. С таким заявлением Путин выступил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Плевать я хотел на то, что меня где-то там заблокируют. Для меня важнее другое: доверие российского народа в том качестве, в каком я сейчас нахожусь», — заявил президент в трансляции, которую вел в своем youtube-канале РБК.
Путин отметил, что не готов лично вести аккаунты в соцсетях. Вместе с тем, он не хочет, чтобы кто-то это делал за него. Путин добавил, что узнает новости из дайджестов, которые готовит ему администрация президента.
При этом ранее Путин не исключал, что станет блогером. Такое предложение главе государства высказал одним из участников заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Путин обещал подумать над предложением.
Подписывайтесь на URA.RU в