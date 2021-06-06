Депутаты столицы ХМАО заподозрили мэрию в махинациях

Часть депутатов думы Ханты-Мансийска подозревают, что мэрия намеренно банкротит ресурсоснабжающие организаций Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутаты думы Ханты-Мансийска подозревают администрацию города в намеренном обанкрочивании ресурсоснабжающих организаций для продажи в частные руки. Об этом URA.RU рассказал депутат гордумы Виталий Чистов.

«У нас все ресурсоснабжающие организации в Ханты-Мансийске в настоящий момент имеют отрицательные финансовые результаты. Для Ханты-Мансийска это прецедент. Мы предполагаем, что это искусственный путь к их продаже в частные руки», — сказал Чистов.

По словам Чистова, депутат Думы ХМАО Андрей Миляев намерен обратиться в правоохранительные органы. «Мы хотим, чтобы правоохранительные органы дали уголовно-процессуальную оценку всех этих действий. Схема очень запутанная», — заключил Чистов. В администрацию Ханты-Мансийска был отправлен письменный запрос, там пообещали ответить позднее. На момент публикации ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало, что чиновники ХМАО за бюджетный счет поддержат коммунальщиков. Тогда власти Югры рекомендовали бюджетным организациям оплатить услуги ЖКХ на два месяца вперед, чтобы помочь коммунальщикам компенсировать задолженности, которые накопили жители крупных городов.