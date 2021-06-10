10 июня 2021

На ВСМПО-Ависма после пандемии меняют зарплату

© Служба новостей «URA.RU»
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ВСМПО Ависма. Верхняя Салда, техника безопасности, цех завода, всмпо ависма
Размер зарплаты изменится у более чем 20 тысяч сотрудников корпорации Фото:

Корпорация ВСМПО-Ависма (Верхняя Салда, Свердловская область) приняла решение об индексации зарплаты сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«С учетом индексации средняя зарплата в корпорации поднимется до 54 000 рублей», — сказано в официальном сообщении. Таким образом, зарплата вырастет на четыре процента. Под действие соответствующего приказа попадут более 20 тысяч сотрудников корпорации и дочерних обществ. В компании отметили, что средний показатель по зарплатам в Свердловской области на июнь 2021 года составляет 43 263 рубля.

По итогам первых трех месяцев текущего года корпорация получила прибыль в размере 2,95 млрд рублей (годом ранее за тот же период предприятие понесло убыток в 8,1 млрд рублей). При этом акционеры титанового гиганта не получат дивиденды по итогам прошлого года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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