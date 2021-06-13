Пенсионерам в Перми не разрешат ездить в транспорте бесплатно

Власти считают нецелесообразным предоставление бесплатного проезда для пенсионеров в выходные и праздники Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Власти Перми решили не предоставлять пенсионерам возможность бесплатно ездить в городском транспорте в выходные и праздники. Начальник департамента транспорта мэрии Анатолий Путин считает, что это «нецелесообразно» с точки зрения бюджетных трат. Об этом чиновник заявил на комитете по экономическому развитию гордумы Перми, говорится на сайте гордумы.

«В части пенсионеров и бесплатного проезда для них в выходные и праздничные дни расчет показывает большой размер [бюджетных трат], минимум 348 млн рублей в год. В связи с этим предоставление такой льготы считаем нецелесообразным», — пояснил Путин депутатам.

В то же время он отметил, что введение бесплатного проезда в транспорте может быть введено для школьников начальных классов и многодетных семей. В департаменте транспорта подсчитали, что на реализацию данной инициативы потребуется порядка 217 млн рублей из бюджета.

Проработать вопрос предоставления бесплатного проезда для отдельных категорий граждан рекомендовали мэрии депутаты Пермской гордумы на январском заседании. URA.RU писало, что в Перми реализуется масштабная транспортная реформа. Она уже вызвала недовольство жителей, которые выходили на пикет. На существенные недоработки транспортной реформы обращали внимание и депутаты.