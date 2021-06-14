14 июня 2021
13 июня 2021
12 июня 2021
11 июня 2021

На челябинского священника завели уголовные дела за границей. Источник

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по продлению меры пресечения для бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, прокурор, перчатки медицинские, масочный режим, документы уголовного дела
Исходя из сканов документов, расследование ведет милиция Приднестровской Молдавской республики (фото из архива) Фото:

На секретаря Златоустовского епархиального управления (Челябинская область) протоиерея Дионисия (Дениса Абрамова) возбудили два уголовных дела в Приднестровской Молдавской республике (ПМР), сообщил источник URA.RU в церковных кругах. В Златоустовской епархии назвали эту информацию ложью, а копии документов — подделками.

Согласно первому постановлению (сканы обоих есть в редакции), следственное управление Тираспольского отдела МВД якобы расследует дело о получении Абрамовым (тогда секретарем Тираспольско-Дубоссарской епархии) 5 тыс. долларов за неисполненные обещания добиться гражданства РФ. Речь идет о событиях 2003 года, но документ датирован мартом 2021 года. Второй документ — якобы архивный дубликат постановления о возбуждении дела о торговле горюче-смазочными материалами. «Установлено… что в период 2002—2003 года представителем епархии в лице Абрамова Д. В. (протоиерея Дионисия) было незаконно реализовано 180324 литра ГСМ», — говорится в нем.

Сам священник не ответил на звонки корреспондента URA.RU (факт вызовов зафиксирован техсредствами). «Сейчас отец Дионисий за пределами Златоуста и вряд ли появится раньше следующей недели», — пояснили URA.RU в епархиальном управлении (в редакции есть запись разговора). После этого в пресс-службу епархии был отправлен письменный запрос.

«Протоиерей Дионисий Абрамов находится на своем рабочем месте, ему никто не звонил, и он отвечает на все вопросы, в том числе и по телефону… Все гуляющие в интернете документы являются подделкой, клирик прослужил в Приднестровье в качестве секретаря Епархиального Управления 8,5 лет. За беспорочную службу награжден множеством иерархических, включая крест с украшениями, и госнаград, включая Орден Почета ПМР. Последнее обстоятельство говорит, что информация про уголовные дела является ложной. Протоиерей Дионисий никогда не был судим, — ответили на него в епархии. — По имеющейся у нас информации, эти ложные копии рождаются в кругах, близких к новому составу администрации Златоуста».

«У нас сложились рабочие отношения с епархией, и такие обвинения вызывают удивление», — заявили на это в пресс-службе мэрии города. В пресс-центр штаба МВД ПМР также направлен запрос, ответ на него к моменту публикации новости не был получен.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...