Исходя из сканов документов, расследование ведет милиция Приднестровской Молдавской республики (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На секретаря Златоустовского епархиального управления (Челябинская область) протоиерея Дионисия (Дениса Абрамова) возбудили два уголовных дела в Приднестровской Молдавской республике (ПМР), сообщил источник URA.RU в церковных кругах. В Златоустовской епархии назвали эту информацию ложью, а копии документов — подделками.

Согласно первому постановлению (сканы обоих есть в редакции), следственное управление Тираспольского отдела МВД якобы расследует дело о получении Абрамовым (тогда секретарем Тираспольско-Дубоссарской епархии) 5 тыс. долларов за неисполненные обещания добиться гражданства РФ. Речь идет о событиях 2003 года, но документ датирован мартом 2021 года. Второй документ — якобы архивный дубликат постановления о возбуждении дела о торговле горюче-смазочными материалами. «Установлено… что в период 2002—2003 года представителем епархии в лице Абрамова Д. В. (протоиерея Дионисия) было незаконно реализовано 180324 литра ГСМ», — говорится в нем.

Сам священник не ответил на звонки корреспондента URA.RU (факт вызовов зафиксирован техсредствами). «Сейчас отец Дионисий за пределами Златоуста и вряд ли появится раньше следующей недели», — пояснили URA.RU в епархиальном управлении (в редакции есть запись разговора). После этого в пресс-службу епархии был отправлен письменный запрос.

«Протоиерей Дионисий Абрамов находится на своем рабочем месте, ему никто не звонил, и он отвечает на все вопросы, в том числе и по телефону… Все гуляющие в интернете документы являются подделкой, клирик прослужил в Приднестровье в качестве секретаря Епархиального Управления 8,5 лет. За беспорочную службу награжден множеством иерархических, включая крест с украшениями, и госнаград, включая Орден Почета ПМР. Последнее обстоятельство говорит, что информация про уголовные дела является ложной. Протоиерей Дионисий никогда не был судим, — ответили на него в епархии. — По имеющейся у нас информации, эти ложные копии рождаются в кругах, близких к новому составу администрации Златоуста».

«У нас сложились рабочие отношения с епархией, и такие обвинения вызывают удивление», — заявили на это в пресс-службе мэрии города. В пресс-центр штаба МВД ПМР также направлен запрос, ответ на него к моменту публикации новости не был получен.