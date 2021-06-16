16 июня 2021
15 июня 2021

ОНФ обвинил чиновников мэрии ХМАО в некачественном ремонте моста. «Бетон начал рассыпаться»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятьдесят пятый день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, ремонт моста, ямы на дороге, плохая дорога, яма на дороге, разбитая дорога, мост 40-летия комсомола
По словам общественника, дорожники недавно залили глубокие ямы бетоном, который уже начал рассыпаться Фото:

Член югорского отделения ОНФ (Общероссийского народного фронта) Евгений Печерица обвинил чиновников Ханты-Мансийска в некачественном ремонте моста через протоку Нагорная. По его словам, дорожники недавно заделали глубокие ямы бетоном, который уже начал рассыпаться. Об этом URA.RU рассказал сам Печерица.

«Чиновники отчитались о выполненной работе, но не прошло и месяца, как этот бетон начал весь рассыпаться, и вновь появляются ямы. На той стороне находится асфальтобетонный завод и новый микрорайон Восточный, в котором живут многодетные семьи. Если мост разрушится, то сотни человек не смогут никуда выехать, так как это единственная дорога, которая связывает с основной частью города», — сказал общественник.

Также Печерица отметил, что при проезде большегрузов, мост начинает сильно шататься. В мэрию Ханты-Мансийска был отправлен запрос URA.RU. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО обвинили власти в плохом ремонте дорог. Дорожные службы приступили к аварийному ремонту выбоин, но люди остались недовольны методами специалистов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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